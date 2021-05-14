Видео: поражающий до глубины души цветочный ковер у горы Фудзи

По весне в окрестностях города Фудзикавагутико в префектуре Яманаси не протолкнуться: туристы едут посмотреть на созданный природой шедевр.

С середины апреля до конца мая в Японии цветет сибадзакура, или "газонная сакура". На самом деле это такой замысловатый флокс, напоминающий знаменитое японское дерево.

Подножье Фудзиямы покрывает неземной красоты ковер из лепестков белого, розового и светло-лилового оттенков.

Здесь цветут одновременно более 800 тысяч шиловидных флоксов.

Как и во всем мире, пандемия коронавируса внесла свои коррективы в проведение праздника в этом году. Однако туристы строго соблюдают правила эпидзащиты: ограничения теряют свою остроту, когда любуешься такой красотой.

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