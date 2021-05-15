21:14 15 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.39
  • USD17.73
  • RUB0.24
  • RON4.34
  • UAH0.64
Поиск
Видео

Видео: виртуальная прогулка – кругосветное путешествие с помощью VR-очков

Получить короткую ссылку
21 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Ruptly
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/05/0f/34755785.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210515/34755820/video-virtualnaya-progulka-krugosvetnoe-puteshestvie-s-pomoschyu-vr-ochkov.html

Очки виртуальной реальности – настоящая находка для тех, кто не может себе позволить далекие путешествия.

Постояльцы каталонского дома престарелых El mirador de Mataro теперь могут насладиться виртуальным кругосветным путешествием, не покидая стен своего жилища. Это стало возможным благодаря новой оздоровительной программе с использованием VR-очков.

Национальный музей истории Молдовы
© Sputnik / Miroslav Rotari
Музеи Молдовы организовали виртуальные туры по своим экспозициям

Однако устройство используется не только для развлечения, специалисты El mirador de Mataro уверены, что оно поспособствует улучшению когнитивных навыков пожилых людей.

Поэтому каждое виртуальное путешествие проходит под присмотром психолога Эльзы Ортеги, отвечающего за программу VR в доме престарелых.

VR поддерживает мозг в активном состоянии и может даже его тренировать. Кроме того, виртуальная реальность помогает бабушкам и дедушкам расслабиться и улучшает настроение.

Смотрите на видео Sputnik Беларусь, как пожилые люди наслаждаются прогулкам по Флоренции.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Мультимедиа
Машинистка Мария Яковлева в головном вагоне поезда в электродепо Фили московского метрополитена, 2021 год.
Фото: Московский метрополитен отмечает 86-летие
Бэби-бум в Кишиневском зоопарке: самое забавное видео
Видео: пополнение в Кишиневском зоопарке – как выглядят новорожденные питомцы
Тесты на антитела
Анализ на COVID-19 и антитела: как выбрать тест

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться