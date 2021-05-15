Видео: виртуальная прогулка – кругосветное путешествие с помощью VR-очков

Очки виртуальной реальности – настоящая находка для тех, кто не может себе позволить далекие путешествия.

Постояльцы каталонского дома престарелых El mirador de Mataro теперь могут насладиться виртуальным кругосветным путешествием, не покидая стен своего жилища. Это стало возможным благодаря новой оздоровительной программе с использованием VR-очков.

Однако устройство используется не только для развлечения, специалисты El mirador de Mataro уверены, что оно поспособствует улучшению когнитивных навыков пожилых людей.

Поэтому каждое виртуальное путешествие проходит под присмотром психолога Эльзы Ортеги, отвечающего за программу VR в доме престарелых.

VR поддерживает мозг в активном состоянии и может даже его тренировать. Кроме того, виртуальная реальность помогает бабушкам и дедушкам расслабиться и улучшает настроение.

Смотрите на видео Sputnik Беларусь, как пожилые люди наслаждаются прогулкам по Флоренции.

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