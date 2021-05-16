Видео: вакцинация со вкусом – в России создадут съедобную прививку от COVID

Работы по созданию вакцины против коронавируса в виде ряженки идут в петербургском Институте экспериментальной медицины (ИЭМ).

По словам директора института Александра Дмитриева, технология получения новой вакцины основана на внедрении в геном живой пробиотической бактерии энтерококка, содержащейся в кисломолочных продуктах, участка ДНК патогенных микроорганизмов, в данном случае вируса SARS-CoV-2.

"С одной стороны, пробиотическая бактерия оказывает полезное действие на организм человека, а с другой стороны, на него же вырабатываются антитела против коронавируса", – рассказал Дмитриев.

Он добавил, что полученная таким способом вакцина имеет ряд преимуществ по сравнению с уже существующими в России и в мире препаратами.

"Наша разработка – прототип, он не противопоказан практически никому. Это обычный кисломолочный продукт – тот, который мы видим на прилавках в магазине в виде кефира, ряженки, простокваши", – сказал директор ИЭМ.

Кроме того, он заметил, что ее производство может быть налажено на любом молочном заводе путем минимальной модификации процесса, так как сама технология не требует многочисленных стадий. Все, что нужно, – посеять культуру в молоко и через сутки получить чистый продукт, готовый к расфасовке.

Узнайте об особенностях и преимуществах новой вакцины из видео.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova