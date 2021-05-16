Итоги недели в одном видео: топ самых важных заявлений и событий в Молдове

Прошедшая неделя в Молдове выдалась довольно насыщенной на события и заявления.
В Центральной избирательной комиссии с 14 мая начался прием документов для регистрации в качестве кандидатов на предстоящих внеочередных парламентских выборах, которые запланированы на 11 июля. Социалисты и коммунисты сформировали единый блок для участия в выборах. В стране стартовал третий этап вакцинации от COVID-19.
События непростой недели – в одном видео.
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