19:00 16 Мая 2021
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Итоги недели в одном видео: топ самых важных заявлений и событий в Молдове

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Sputnik Молдова
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В ролике Sputnik Молдова мы традиционно рассказываем о самых важных и ярких событиях и заявлениях минувшей семидневки.

Прошедшая неделя в Молдове выдалась довольно насыщенной на события и заявления.

В Центральной избирательной комиссии с 14 мая начался прием документов для регистрации в качестве кандидатов на предстоящих внеочередных парламентских выборах, которые запланированы на 11 июля. Социалисты и коммунисты сформировали единый блок для участия в выборах. В стране стартовал третий этап вакцинации от COVID-19.

События непростой недели – в одном видео.

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