Видео: точечный удар – как было разрушено здание с офисами СМИ в Газе

В субботу, 15 мая израильские ВВС нанесли точечный авиаудар по многоэтажному зданию в Газе, где располагались офисы международных СМИ, в том числе агентства Associated Press и телеканала Al-Jazeera.

Об авиаударе израильские военные сообщили заранее, поэтому работники офисов смогли оперативно покинуть здание, предназначенное для разрушения, никто из журналистов не пострадал. Тем не менее этот факт вызвал негативную реакцию мирового сообщества.

Международная федерация журналистов (IFJ) призвала Совет безопасности ООН принять срочные меры для защиты журналистов, находящихся в секторе Газа.

"В связи с нападениями IFJ направила израильским властям, генеральному секретарю ООН и всем членам Совета Безопасности письмо с требованием прекратить преднамеренные и систематические нападения на СМИ и журналистов и явную попытку заставить замолчать тех, кто освещает события с места – из Газы", – говорится в заявлении организации.

По данным IFJ, в Газе более 30 представителей СМИ были задержаны или атакованы.

Масштабные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими вспыхнули в ночь на 8 мая в Восточном Иерусалиме.

С начала эскалации из сектора Газа по территории Израиля выпустили более трех тысяч ракет, часть из них упали в самом анклаве, около 1200, летевших на города, перехватила система ПРО "Железный купол". По последней информации, в Израиле погибли десять человек, около 50 серьезно ранены. Тель-Авив нанес сотни ответных ударов, число жертв в Газе достигло 198.

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