Видео: улицы в руинах – последствия "самой смертоносной" ночи в Газе

Ночь на понедельник стала одной из самых "смертоносных" за последнюю неделю в Израиле с начала обострения конфликта в регионе.

По данным Министерства здравоохранения, в результате обстрелов минувшей ночью погибло более 40 палестинцев, что сделало эту ночь самой смертоносной с начала кризиса. В то же время десятки людей, остающихся под завалами, числятся пропавшими без вести.

На видео можно наблюдать, как утром в понедельник сотни жители района Сабра города Газа вышли на улицы, чтобы оценить ущерб после авиаудара, нанесенного Силами обороны Израиля. Видны также масштаб повреждений дорожной инфраструктуры в районе Шейх-Иджлина, возникших из-за бомбардировок.

С начала эскалации из сектора Газа по территории Израиля выпустили более трех тысяч ракет, часть из них упали в самом анклаве, около 1200, летевших на города, перехватила система ПРО "Железный купол". По последней информации, в Израиле погибли десять человек, около 50 серьезно ранены. Тель-Авив нанес сотни ответных ударов, число жертв в Газе достигло 198.

В последние дни из-за ракет, выпущенных из Газы, в Израиле погибли 10 человек, из них – двое детей, а в результате израильских авиаударов погибло почти 200 человек, в том числе 58 детей.

Узнайте из видео, как выглядят после самого массированного за последнее время обстрела улицы города Газа.

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