Видео: воздушный зачет – как летчики сдают экзамен для заступления на боевое дежурство

Для подтверждения квалификационного уровня для заступления на боевое дежурство экипажи истребителей Су-30СМ оперативно-тактической авиации Западного военного округа (ЗВО) отработали ряд задач по перехвату воздушных целей без использования авиационных средств поражения.

На видео, представленном Министерством обороны России, видно, как четыре истребителя поднимаются на высоту 300 метров, а затем сбрасывают искристый поток. Бомбы незамедлительно взрываются при соприкосновении с землей.

Кроме этого, летчики вступили с противником в воздушный бой. Экипажи использовали тепловые ловушки ЛТЦ, установленные на автоматах постановки помех, которые предотвратили наведение по тепловому излучению.

Во время квалификационного экзамена для заступления на боевое дежурство летчики поразили свыше 20 различных объектов условного противника. Всего было задействовано 5 летательных аппаратов и около 50 военнослужащих.

Смотрите на видео, как проходил воздушный зачет.

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