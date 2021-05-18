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Видео: воздушный зачет – как летчики сдают экзамен для заступления на боевое дежурство

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© Video: Youtube / RT на русском
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210518/34789615/video-vozdushnyy-zachet--kak-letchiki-sdayut-ekzamen-dlya-zastupleniya-na-boevoe-dezhurstvo.html

Летчики-истребители оперативно-тактической авиации Западного военного округа подтвердили квалификационный уровень и заступили на боевое дежурство.

Для подтверждения квалификационного уровня для заступления на боевое дежурство экипажи истребителей Су-30СМ оперативно-тактической авиации Западного военного округа (ЗВО) отработали ряд задач по перехвату воздушных целей без использования авиационных средств поражения. 

Российский Су 30СМ перехватил самолеты разведчики
© Ruptly
Российский Су 30СМ перехватил самолеты разведчики - видео

На видео, представленном Министерством обороны России, видно, как четыре истребителя поднимаются на высоту 300 метров, а затем сбрасывают искристый поток. Бомбы незамедлительно взрываются при соприкосновении с землей.

Кроме этого, летчики вступили с противником в воздушный бой. Экипажи использовали тепловые ловушки ЛТЦ, установленные на автоматах постановки помех, которые предотвратили наведение по тепловому излучению.

Во время квалификационного экзамена для заступления на боевое дежурство летчики поразили свыше 20 различных объектов условного противника. Всего было задействовано 5 летательных аппаратов и около 50 военнослужащих. 

Смотрите на видео, как проходил воздушный зачет.

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