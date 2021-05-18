20:08 18 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.61
  • USD17.76
  • RUB0.24
  • RON4.39
  • UAH0.64
Поиск
Видео

Видео: реставрация и скандал – в Гродно восстанавливают королевскую резиденцию

Получить короткую ссылку
17 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Video: Youtube / Sputnik Беларусь
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/05/12/34791173.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210518/34791162/video-restavratsiya-i-skandal-v-grodno-vosstanavlivayut-korolevskuyu-rezidentsiyu.html

Одна из жемчужин архитектуры Белоруссии – старый замок в Гродно – переживает масштабную реконструкцию. Но даже такое благородное дело не обошлось без скандала.

Как сообщает Sputnik Беларусь, первый этап реставрации Старого замка стараниями архитектора Владимира Бачкова и строителей преобразил фортификационное сооружение на западе Белоруссии до неузнаваемости. Все работы от А до Я обошлись казне в баснословные 28 миллионов белорусских рублей.

Бендерская крепость
© Sputnik / Mihai Caraus
Памятник истории – как сейчас выглядит Бендерская крепость
14

Но даже такие финансовые вливания в благородное дело не уберегли проект от провальных решений. Дискуссия вокруг проекта Бачкова обнажила серьезные ошибки в планах по реставрации памятника архитектуры.

Например, появилось здание каменицы, которой, как доказали археологические исследования, никогда не было. Теперь у башни вместо каменной лестницы - массивная пристройка. Да и сама башня обзавелась лишним этажом, как и въездные ворота.

Смотрите в ролике, как изменилась великокняжеская и королевская резиденция в Гродно, и с какими проблемами сталкиваются профессионалы в процессе восстановления архитектурного памятника.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Мультимедиа
Высокие волны во время циклона в Мумбаи.
Фото: самый мощный за 20 лет циклон в Индии
Лётчики ЗВО сдали зачёт на истребителях Су-30СМ для заступления на боевое дежурство
Видео: воздушный зачет – как летчики сдают экзамен для заступления на боевое дежурство
Молдова на Евровидении в разные годы
Кто и когда участвовал в Евровидении от Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться