Видео: реставрация и скандал – в Гродно восстанавливают королевскую резиденцию

Одна из жемчужин архитектуры Белоруссии – старый замок в Гродно – переживает масштабную реконструкцию. Но даже такое благородное дело не обошлось без скандала.

Как сообщает Sputnik Беларусь, первый этап реставрации Старого замка стараниями архитектора Владимира Бачкова и строителей преобразил фортификационное сооружение на западе Белоруссии до неузнаваемости. Все работы от А до Я обошлись казне в баснословные 28 миллионов белорусских рублей.

Но даже такие финансовые вливания в благородное дело не уберегли проект от провальных решений. Дискуссия вокруг проекта Бачкова обнажила серьезные ошибки в планах по реставрации памятника архитектуры.

Например, появилось здание каменицы, которой, как доказали археологические исследования, никогда не было. Теперь у башни вместо каменной лестницы - массивная пристройка. Да и сама башня обзавелась лишним этажом, как и въездные ворота.

Смотрите в ролике, как изменилась великокняжеская и королевская резиденция в Гродно, и с какими проблемами сталкиваются профессионалы в процессе восстановления архитектурного памятника.

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