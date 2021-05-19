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Видео: назло рекордам – как москвичи переживают небывалую майскую жару

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Аномально жаркая погода, пришедшая в российскую столицу в начале этой недели, продолжает господствовать в городе.

Температурный майский рекорд, продержавшийся в Москве более 120 лет, побит в этом году. Российские СМИ со ссылкой на сотрудника центра погоды "Фобос" сообщают, что во вторник в Москве побит рекорд 124-летней давности.

Тучи
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Температура на метеостанции ВДНХ достигла 30,7 градуса, что на 1,6 градуса выше предыдущего. А по информации, размещенной на сайте Гидрометцентра России, в Москве во вторник уже был объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности из-за жары.

Москвичи встретили высокие температуры с позитивным настроем. После совсем недавних холодов и пандемийных ограничений люди активно гуляют, загорают и купаются в московском парке Горького и Серебряном бору.

Смотрите на видео, как москвичи переживают небывалую майскую жару.

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