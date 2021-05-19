20:11 19 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.69
  • USD17.76
  • RUB0.24
  • RON4.40
  • UAH0.65
Поиск
Видео

Видео: жизнь на вулкане – Этна вновь беспокоит жителей Сицилии

Получить короткую ссылку
22 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Ruptly
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/05/13/34801529.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210519/34801697/video-zhizn-na-vulkane-etna-vnov-bespokoit-zhiteley-sitilia.html

В среду вновь было зафиксировано извержение сицилийского вулкана Этна, который три месяца назад уже успел напугать своей активностью местных жителей.

Похоже, знаменитый итальянский вулкан не намерен засыпать надолго. Рано утром в среду, после почти 50 дней затишья, Этна снова проснулась, извергая фонтаны лавы и огромные столбы пепла в небо над Сицилией.

Извержение вулкана Этна
© REUTERS / Antonio Parrinello
Этна проснулась: зафиксировано новое извержение

Чего ожидать от нынешнего извержения, пока неизвестно, однако во время последнего крупного всплеска активности в феврале этого года вулкан успел заблокировать работу аэропорта главного сицилийского административного центра – Катании.

Этна – крупнейший действующий в Европе вулкан высотой 3329 метров — считается одним из самых активных в мире. В последние годы он примерно один раз в несколько месяцев просыпается.

Специалисты утверждают, что его активность не представляет опасности для местного населения.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Мультимедиа
Высокие волны во время циклона в Мумбаи.
Фото: самый мощный за 20 лет циклон в Индии
Italy: Etna spews fountains of lava and columns of ash after period of inactivity
Видео: жизнь на вулкане – Этна вновь беспокоит жителей Сицилии
Молдова на Евровидении в разные годы
Кто и когда участвовал в Евровидении от Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться