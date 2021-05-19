Видео: жизнь на вулкане – Этна вновь беспокоит жителей Сицилии

Похоже, знаменитый итальянский вулкан не намерен засыпать надолго. Рано утром в среду, после почти 50 дней затишья, Этна снова проснулась, извергая фонтаны лавы и огромные столбы пепла в небо над Сицилией.
Чего ожидать от нынешнего извержения, пока неизвестно, однако во время последнего крупного всплеска активности в феврале этого года вулкан успел заблокировать работу аэропорта главного сицилийского административного центра – Катании.
Этна – крупнейший действующий в Европе вулкан высотой 3329 метров — считается одним из самых активных в мире. В последние годы он примерно один раз в несколько месяцев просыпается.
Специалисты утверждают, что его активность не представляет опасности для местного населения.
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