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Видео: "Завалов очень много" – итоги первой встречи Лаврова с Блинкеном

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В Рейкявике состоялась первая встреча главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Главы ведомств проговорили почти два часа, при этом Лавров оценил беседу с Блинкеном как конструктивную.

В Рейкьявике состоялась первая встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Переговоры прошли на полях министерской встречи Арктического совета.

Строительство Северного потока - 2
© Sputnik / Dmitrij Leltschuk
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Почти два часа дипломаты говорили о российско-американских отношениях. Обсуждали вопросы двустороннего сотрудничества, стратегическую стабильность, "Северный поток – 2" и перспективы встречи президентов.

"Будем готовить предложения нашим президентам и по этим вопросам (функционирование загранучреждений), и по вопросам развития нашего диалога по стратегической стабильности. Это, наверное, ключевая задача, о решении которой волнуется большинство государств в международном сообществе", - сказал Лавров по итогам двухчасовой встречи с Блинкеном.

Позже он ответил шуткой на вопрос журналистов о том, согласилась ли Москва на переговоры Владимира Путина и Джо Байдена.

"Мы же не таможня, чтобы давать добро" – сказал Лавров.

Ранее Джо Байден предложил российскому президенту провести встречу на высшем уровне летом этого года. Предложение поступило на фоне ухудшения российско-американских отношений, однако договоренности по встрече стороны пока не достигли.

О главных итогах встречи узнайте в видео Sputnik.

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