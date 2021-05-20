Видео: "Арктический трилистник" – как выглядит самая северная военная база России

Журналисты впервые смогли увидеть военную базу "Арктический трилистник" на Земле Франца-Иосифа и стать свидетелями показательной тренировки расчетов береговых ракетных комплексов "Бастион".

Самая северная военная база России "Арктический трилистник" расположена на острове Земля Александры в архипелаге Земля Франца-Иосифа.

Основное назначение базы – противовоздушная оборона в регионе. Поскольку это военный объект, большинство информации о нем держится в секрете.

Но журналисты нескольких международных информационных агентств были приглашены на важный военный объект на экскурсию, в том числе корреспондент RT.

Их провели по уникальной военной базе и показали места проживания военнослужащих, сауну, столовую, спортзал, медицинские кабинеты с возможностью телемедицины в административно-жилом комплексе, а также РЛС и позиции береговых комплексов "Бастион".

Подробнее о самой северной военной базе России узнайте из видео.

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