Видео: российские хоккеисты прибыли в Латвию для участия в чемпионате мира

Сборную России по хоккею приветствуют в Риге. В ближайшее время в Латвии состоится чемпионат мира по хоккею с шайбой.

Спортсмены сборной России по хоккею прибыли в столицу Латвии, где в ближайшее время будет проходить чемпионат мира по хоккею. Чемпионат стартует 21 мая и завершится шестого июня. Это 84-й чемпионат мира по хоккею. Сборная России по хоккею на групповом этапе выступит в группе А, где сыграет со Швецией, Чехией, Швейцарией, Словакией, Данией, Великобританией и Белоруссией. В группе B сыграют сборные Канады, Финляндии, США, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана.

Сборная России в своем первом матче сыграет с командой Чехии 21 мая.

Чемпионат мира по хоккею с шайбой — ежегодное соревнование, организуемое Международной федерацией с 1920 года. Наряду с Олимпийским турниром и Кубком мира является самым престижным соревнованием по этому виду спорта.

🤩 Мы точно знаем, что болеть за сборную можно из любой точки мира. Но в разы круче делать это вместе с единомышленниками!



Завтра наша команда стартует на чемпионате мира, а за час до игры мы торжественно откроем официальную фанзону в фудмолле "Депо.Москва" pic.twitter.com/SCLW2j0uDZ — Хоккей России (@russiahockey) May 20, 2021

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