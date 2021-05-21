18:57 21 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.64
  • USD17.74
  • RUB0.24
  • RON4.39
  • UAH0.65
Поиск
Видео

Видео: российские хоккеисты прибыли в Латвию для участия в чемпионате мира

Получить короткую ссылку
43 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Ruptly
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/05/15/34824363.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210521/34824403/video-rossiyskie-khokkeisty-pribyli-v-latviyu-dlya-uchastiya-v-chempionate-mira.html

Сборную России по хоккею приветствуют в Риге. В ближайшее время в Латвии состоится чемпионат мира по хоккею с шайбой.

Спортсмены сборной России по хоккею прибыли в столицу Латвии, где в ближайшее время будет проходить чемпионат мира по хоккею. Чемпионат стартует 21 мая и завершится шестого июня. Это 84-й чемпионат мира по хоккею. Сборная России по хоккею на групповом этапе выступит в группе А, где сыграет со Швецией, Чехией, Швейцарией, Словакией, Данией, Великобританией и Белоруссией. В группе B сыграют сборные Канады, Финляндии, США, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана.

Сборная России в своем первом матче сыграет с командой Чехии 21 мая. 

Чемпионат мира по хоккею с шайбой — ежегодное соревнование, организуемое Международной федерацией с 1920 года. Наряду с Олимпийским турниром и Кубком мира является самым престижным соревнованием по этому виду спорта. 

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Россияне сыграют с канадцами в полуфинале молодежного ЧМ по хоккею
За бронзу молодежного ЧМ по хоккею поборются команды России и Финляндии

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Мультимедиа
Zdob si Zdub из Молдовы выступают на генеральной репетиции в Киеве 20 мая 2005 года перед финалом 50-го конкурса песни Евровидение.
Фото: как Молдова покоряла сцену Евровидения в разные годы
Сборную России по хоккею приветствуют в Риге
Видео: российские хоккеисты прибыли в Латвию для участия в чемпионате мира
Молдова на Евровидении в разные годы
Кто и когда участвовал в Евровидении от Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться