Видео: Наталья Гордиенко рассказала о своем рекорде на Евровидении

Наталья Гордиенко поблагодарила всех, кто за нее голосовал, а также международную команду, которая помогла ей подготовиться к конкурсу.

Наталья Гордиенко, представившая Молдову в полуфинале Евровидения с песней Sugar, рассказала о том, как прошло ее выступление. Шоу запомнилось зрителям не только ярким образом певицы, но и исполнением самой длинной ноты в истории песенного конкурса.

Молдавская певица поделилась эмоциями и рассказала, чем ее исполнение отличалось от песен конкурсантов других стран.

"Сегодня мы установили рекорд Гиннесса на Евровидении. Последняя нота длилась 17 секунд! Такого на Евровидении еще не было", - поделилась Гордиенко.

Исполнительница поблагодарила всех, кто за нее голосовал, а также международную команду, которая помогла ей подготовиться к конкурсу.

Наталья Гордиенко после успешного выступления 20 мая готовится к финалу, который состоится в субботу, 22 мая.

Готовила молдавскую певицу к конкурсу большая интернациональная команда. Это не только король российской поп-сцены Филипп Киркоров, но и композитор Димитрис Контопулос из Греции, поэт Михаил Гуцериев из России, режиссер Катя Царик из Украины.

Гордиенко уже представляла Молдову на Евровидении в 2006 году в Греции, исполнив вместе с Arsenium песню Loca и заняв в итоге 20-е место. В 2009 году Наталья вновь вышла в финал молдавского отбора на европейский песенный конкурс с песней So alive, но накануне проведения финала сняла заявку из-за проблем в семье. В 2020 году Гордиенко победила в финале национального отбора с песней Prison, однако международный конкурс отменили из-за пандемии COVID-19.

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