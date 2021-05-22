Видео: больница на колесах - как жителей Индии спасают от COVID

"Отделение интенсивной терапии на колесах" предназначено для использования в сельской местности Индии, где у населения нет доступа к больницам.
С начала пандемии общее количество зараженных коронавирусом в Индии превысило 26 миллионов, свыше 290 тысяч человек скончались от вызванных COVID осложнений.
Индийские СМИ в мае также сообщили о распространении грибковой инфекции – мукормикоза, известного как "черная плесень". Он поражает носоглотку, глаза и легкие человека. Переболевшие или болеющие COVID-19 люди наиболее подвержены воздействию этого патогена.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>