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Видео: больница на колесах - как жителей Индии спасают от COVID

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Тема:
Коронавирус в мае 2021 (145)
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Транспортная компания в Карнатаке, что на юго-западе Индии, представила свой госпиталь на колесах - специально переоборудованный пассажирский автобус.

Пандемия
© Photo : Facebook / Primăria Municipiului Chișinău
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Транспортное средство способно разместить шесть пациентов, здесь есть аппараты ИВЛ, ЭКГ, автобус оснащен и другим медицинским оборудованием.

"Отделение интенсивной терапии на колесах" предназначено для использования в сельской местности Индии, где у населения нет доступа к больницам.

С начала пандемии общее количество зараженных коронавирусом в Индии превысило 26 миллионов, свыше 290 тысяч человек скончались от вызванных COVID осложнений.

Индийские СМИ в мае также сообщили о распространении грибковой инфекции – мукормикоза, известного как "черная плесень". Он поражает носоглотку, глаза и легкие человека. Переболевшие или болеющие COVID-19 люди наиболее подвержены воздействию этого патогена. 

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Тема:
Коронавирус в мае 2021 (145)

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