Видео: фонтанам Петергофа - 300 лет

В Петергофе отпраздновали трехсотлетие водоподводящей системы, для этого специально организовали зрелищный праздник.

Торжественное открытие летнего сезона в Петергофе собрало тысячи посетителей. Это был первый с сентября 2019 года массовый праздник, который провел музей-заповедник.

Гости мероприятия получили возможность посмотреть театрализованное представление и узнать обо всех этапах жизни фонтанной системы с XVIII века до наших дней. Зрителям показали чертежи неосуществленного "Водяного плана" Леблона и рисунки самых первых фонтанов Петергофа.

Главным героем праздника стал Петр I, по инициативе которого в России появилась первая фонтанная система. С 1721 года все фонтаны Петергофа работают без насосов - вода поступает самотеком с Ропшинской возвышенности и, поднимаясь в фонтанах за счет перепада высот, уходит в Финский залив.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova