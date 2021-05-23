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Видео: парад ретроавтомобилей в Санкт-Петербурге

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Sputnik Молдова
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Улицы Северной столицы России в субботу заполнили более 260 транспортных средств разных эпох. В городе прошел второй международный транспортный фестиваль SpbTransportFest.

Редкие исторические автобусы, троллейбусы, мотоциклы, грузовые и легковые автомобили прошествовали по Большому проспекту Васильевского острова, Суворовскому и Невскому проспектам и завершили парад на Инженерной улице. Во время выставки посетители смогли осмотреть и сфотографироваться с экспонатами.

Четырехколесные красавцы - в нашем видео.

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