Видео: парад ретроавтомобилей в Санкт-Петербурге

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Улицы Северной столицы России в субботу заполнили более 260 транспортных средств разных эпох. В городе прошел второй международный транспортный фестиваль SpbTransportFest.
Редкие исторические автобусы, троллейбусы, мотоциклы, грузовые и легковые автомобили прошествовали по Большому проспекту Васильевского острова, Суворовскому и Невскому проспектам и завершили парад на Инженерной улице. Во время выставки посетители смогли осмотреть и сфотографироваться с экспонатами.
Четырехколесные красавцы - в нашем видео.
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