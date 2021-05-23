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Итоги недели в Молдове в одном видео: о самом важном за семь дней

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В ролике Sputnik Молдова мы традиционно рассказываем о самых важных и ярких событиях и заявлениях минувшей семидневки.

Прошедшая неделя в Молдове выдалась довольно насыщенной на события и заявления. В стране полностью начался третий этап вакцинации от COVID-19. 

Центральная избирательная комиссия продолжает прием документов для регистрации в качестве кандидатов на предстоящих внеочередных парламентских выборах, которые запланированы на 11 июля. При этом на минувшей неделе ЦИК зарегистрировал первых шесть партий. Президент Молдовы Майя Санду отправилась с официальным визитом в Германию. 

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) приобрел 100 процентов капитала Danube Logistics Group. Сделка состоялась 7 мая, и, таким образом, ЕБРР стал единственным эффективным бенефициаром компании - оператора Международного свободного порта Джурджулешты.

События непростой недели – в одном видео.

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