Итоги недели в Молдове в одном видео: о самом важном за семь дней

В ролике Sputnik Молдова мы традиционно рассказываем о самых важных и ярких событиях и заявлениях минувшей семидневки.

Прошедшая неделя в Молдове выдалась довольно насыщенной на события и заявления. В стране полностью начался третий этап вакцинации от COVID-19.

Центральная избирательная комиссия продолжает прием документов для регистрации в качестве кандидатов на предстоящих внеочередных парламентских выборах, которые запланированы на 11 июля. При этом на минувшей неделе ЦИК зарегистрировал первых шесть партий. Президент Молдовы Майя Санду отправилась с официальным визитом в Германию.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) приобрел 100 процентов капитала Danube Logistics Group. Сделка состоялась 7 мая, и, таким образом, ЕБРР стал единственным эффективным бенефициаром компании - оператора Международного свободного порта Джурджулешты.

События непростой недели – в одном видео.

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