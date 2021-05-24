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Видео: смертоносный вулкан – африканский Ньирагонго разрушил жизнь тысяч людей

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Жертвами извержения вулкана Ньирагонго в Демократической Республике Конго уже стали 15 человек, сотни пропали без вести и тысячи остались без крова.

Вулкан Ньирагонго, который считается одним из самых активных на планете, проснулся в Африке. Специалисты отмечают, что его лава во время извержения может стекать по склонам со скоростью до 100 километров в час.

Italy: Etna spews fountains of lava and columns of ash after period of inactivity
© Ruptly
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Жертвами извержения Ньирагонго в Демократической Республике Конго (ДРК) уже стали 15 человек, сотни пропали без вести и тысячи остались без крова. После призыва властей ДРК к эвакуации около трех тысяч человек бежали из страны в соседнюю Руанду. 

Сообщается, что в городе Гома были зафиксированы случаи грабежа и мародерства, предприняты попытки бегства заключенных из тюрем. К северу от Гомы несколько домов были разрушены лавой, которая, к счастью, не дошла до самого города и местного аэропорта. Наряду с извержением было зафиксировано больше десяти землетрясений.

Смотрите на видео, как масштабное стихийное бедствие заставило людей массово эвакуироваться.

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