Видео: "Совместный ответ" – Россия и Сербия проводят антитеррористические учения

Совместные российско-сербские тактические учения антитеррористической направленности "Совместный ответ" проходят в Сербии.
В учениях, начавшихся 20 мая, принимают участие подразделения специального назначения обеих стран. В ходе мероприятий, которые продлятся до 25 мая с российской стороны привлечены около 200 военных и 11 единиц техники Западного военного округа.
Во время учений планируется отработать десантирование на парашютных системах "Арбалет", выдвижение к объекту незаконного вооруженного формирования, его блокирование и уничтожение.
Статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Николай Панков заявил, что российские и сербские подразделения продемонстрировали способность к высокому уровню слаженности.
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