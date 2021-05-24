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Видео: "Совместный ответ" – Россия и Сербия проводят антитеррористические учения

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© Video: Youtube / RT на русском
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210524/34869063/video-sovmestnyy-otvet-russia-i-serbiya-provodyat-antiterroristicheskie-ucheniya.html

В совместных учениях, проходящих на на Балканском полуострове принимают участие подразделения специального назначения двух стран.

Совместные российско-сербские тактические учения антитеррористической направленности "Совместный ответ" проходят в Сербии.

Военнослужащие во время учений
© Sputnik / Виталий Тимкив
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В учениях, начавшихся 20 мая, принимают участие подразделения специального назначения обеих стран. В ходе мероприятий, которые продлятся до 25 мая с российской стороны привлечены около 200 военных и 11 единиц техники Западного военного округа.

Во время учений планируется отработать десантирование на парашютных системах "Арбалет", выдвижение к объекту незаконного вооруженного формирования, его блокирование и уничтожение.

Статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Николай Панков заявил, что российские и сербские подразделения продемонстрировали способность к высокому уровню слаженности.

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