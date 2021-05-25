Видео: смертельное крушение – самолет разбился недалеко от Лас-Вегаса

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В штате Невада разбился самолет, вылетевший с военно-воздушной базы ВВС США Неллис недалеко от Лас-Вегаса, в результате аварии погиб пилот.
При крушении реактивного самолета в жилом районе пригорода Лас-Вегаса погиб пилот, управлявший воздушным судном. Официальные лица на авиабазе, откуда вылетел самолет, заявили, что им управляла компания Draken, базирующаяся во Флориде.
"Draken получил известие о крушении самолета, вылетевшего с авиабазы Неллис, и трагической гибели одного из наших пилотов. Наши мысли и молитвы сейчас с близкими и семьями, которых коснулась эта трагедия. Мы делаем все возможное, чтобы помочь им в это трудное время", – заявили представители компании в пресс-релизе.
Отмечается, что на борту упавшего самолета кроме пилота, личность которого пока не разглашается, больше никого не было. Согласно заявлению, на месте инцидента находятся многочисленные федеральные и местные службы быстрого реагирования. Согласно данным Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB), потерпевший крушение самолет был истребителем Mirage F-1 производства французской компании Dassault Aviation.
Официальное расследование крушения продолжается.
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