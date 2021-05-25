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Видео: фонтаны лавы – активность вулкана Этна не утихает

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© Ruptly
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/05/19/34873633.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210525/34877097/video-italy-mount-etna-spews-fountains-of-lava-overnight.html

Вулкан Этна, вновь проснувшийся неделю назад, не сбавляет своей активности, выплескивая расплавленную лаву в небо Сицилии.

Спустя неделю после начала очередного всплеска активности Этна все еще находится в стадии извержения. На видео заметно, как вулкан извергает из своего юго-восточного кратера раскаленную лаву, камни и клубы дыма в ночное небо над Катанией – крупнейшим городом Сицилии.

Italy: Etna spews fountains of lava and columns of ash after period of inactivity
© Ruptly
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Чего ожидать от нынешнего извержения, пока неизвестно, однако во время последнего крупного всплеска активности в феврале этого года вулкан успел заблокировать работу аэропорта этого главного сицилийского административного центра.

Этна – крупнейший действующий в Европе вулкан высотой 3329 метров — считается одним из самых активных в мире.

Специалисты сообщают, что в последние годы он просыпается примерно один раз в несколько месяцев.

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