Глава АО "Молдовагаз" Вадим Чебан – гость пресс-центра Sputnik Молдова

Председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан в прямом эфире ответил на вопросы в рамках дискуссионного клуба в пресс-центре Международного информационного агентства и радио Sputnik Молдова.

В рамках беседы обсуждались наиболее важные вопросы, касающиеся цены на газ в Республике Молдова во второй половине 2021 года, проблемы задолженности Молдовы перед "Газпромом", стратегии развития сетей распределения природного газа, новых проектов предприятия и других вопросов, имеющих первостепенное значение для жителей страны.

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