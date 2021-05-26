Видео: прививка "с ветерком": кто может вакцинироваться в транспорте

Кампания по передвижной вакцинации стартовала в Кишиневе. Автобус и троллейбус превратили в прививочные пункты.

Общественный транспорт в Кишиневе - троллейбус и автобус - оборудовали всем необходимым и преобразовали в мобильные пункты вакцинации от COVID-19.

Прививочная кампания "на колесах" стартовала в молдавской столице в среду на площади Великого национального собрания, где все желающие могли пройти вакцинацию в течение дня.

Муниципальные власти сообщили, что мобильные пункты будут курсировать во всех секторах Кишинева, а также в пригородах.

Для работы пунктов подготовлен специальный график. Троллейбус будет останавливаться по расписанию в заранее определенных местах во всех секторах города, а автобус отправится в пригороды. В этих пунктах вакцинации будут работать мобильные медицинские бригады, которые обеспечат иммунизацию всех желающих в непосредственной близости от места проживания или работы.

После иммунизации каждый человек получит сертификат, подтверждающий введение первой дозы, и ему сообщат, когда нужно будет сделать следующую прививку. Предлагаются вакцины от Pfizer, AstraZeneca и Sinopharm.

Кампания призвана упростить доступ к вакцинации против COVID-19.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova