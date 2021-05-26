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Видео: прививка "с ветерком": кто может вакцинироваться в транспорте

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Тема:
Коронавирус в мае 2021 (164)
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Sputnik Молдова
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Кампания по передвижной вакцинации стартовала в Кишиневе. Автобус и троллейбус превратили в прививочные пункты.

Общественный транспорт в Кишиневе - троллейбус и автобус - оборудовали всем необходимым и преобразовали в мобильные пункты вакцинации от COVID-19.

Прививочная кампания "на колесах" стартовала в молдавской столице в среду на площади Великого национального собрания, где все желающие могли пройти вакцинацию в течение дня.

Au fost lansate punctele mobile de vaccinare
© Sputnik / Mihai Caraus
Конечная остановка - коллективный иммунитет
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Муниципальные власти сообщили, что мобильные пункты будут курсировать во всех секторах Кишинева, а также в пригородах.

Для работы пунктов подготовлен специальный график. Троллейбус будет останавливаться по расписанию в заранее определенных местах во всех секторах города, а автобус отправится в пригороды. В этих пунктах вакцинации будут работать мобильные медицинские бригады, которые обеспечат иммунизацию всех желающих в непосредственной близости от места проживания или работы. 

После иммунизации каждый человек получит сертификат, подтверждающий введение первой дозы, и ему сообщат, когда нужно будет сделать следующую прививку. Предлагаются вакцины от Pfizer, AstraZeneca и Sinopharm. 

Кампания призвана упростить доступ к вакцинации против COVID-19. 

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Тема:
Коронавирус в мае 2021 (164)

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Au fost lansate punctele mobile de vaccinare
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Видео: прививка "с ветерком": кто может вакцинироваться в транспорте
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