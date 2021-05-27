Программа "Экспертиза": чем закончится очередная попытка реформировать юстицию Молдовы

Справедлива или нет молдавская юстиция? На этот вопрос почти каждый гражданин Молдовы готов ответить не задумываясь, и, к сожалению, ответ почти всегда будет не самым обнадеживающим.

Нынешний президент Молдовы Майя Санду, которая обещала бороться с коррупцией и способствовать реформированию юстиции, встретилась 27 мая с членами Высшего совета магистратуры и обсудила с ними проблемы молдавского правосудия. В ходе беседы выяснилось, что недочетов в системе, которые вызывают недовольство главы государства, оказалось очень много. Но как решить эти проблемы – пока неясно, вместо решения опять прозвучали уже всем известные обещания.

Что думают эксперты о возможных результатах новой попытки сделать молдавскую юстицию справедливой? Подробнее об этом – в новом выпуске программы "Экспертиза", в ходе которой журналист Андрей Петрик обсудит с экспертами в области права Теодором Кырнацем и Александром Присаком насущные проблемы реформы юстиции.

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