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Евгений Примаков - об имидже России за рубежом и студенческих программах для иностранцев

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Российское образование продолжает оставаться одним из самых востребованных иностранными студентами, даже в условиях пандемии.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
© Photo : Минобрнауки России
Фальков: иностранные студенты вузов России смогут защитить диплом удаленно
Чем привлекательно образование в РФ? Как иностранному абитуриенту получить квоту на поступление в российский вуз? Какие программы Россотрудничество открывает в странах ближнего зарубежья и какие квоты предусмотрены для студентов из Молдовы? Как быть студентам-иностранцам, которые стали "заложниками" пандемии? Какими методами США работают с молодежью в странах бывшего СССР?  

Ответы на эти и другие вопросы - в интервью с Евгением Примаковым, главой Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству.

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