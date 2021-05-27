Евгений Примаков - об имидже России за рубежом и студенческих программах для иностранцев

Чем привлекательно образование в РФ? Как иностранному абитуриенту получить квоту на поступление в российский вуз? Какие программы Россотрудничество открывает в странах ближнего зарубежья и какие квоты предусмотрены для студентов из Молдовы? Как быть студентам-иностранцам, которые стали "заложниками" пандемии? Какими методами США работают с молодежью в странах бывшего СССР?

Ответы на эти и другие вопросы - в интервью с Евгением Примаковым, главой Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству.

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