Видео: спецназ Scorpion бережет покой страны

Бойцы спецподразделения выполняют задачу по повседневному поддержанию общественного порядка. В компетенцию батальона входит и борьба с терроризмом.

Каждый день личный состав батальона Scorpion отрабатывает необходимые для несения службы умения и навыки. Смотрите в эксклюзивном видео Sputnik, как тренируются эти крепкие и мужественные парни.

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