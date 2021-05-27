Видео: спецназ Scorpion бережет покой страны

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Батальон спецназа Scorpion – это элитное подразделение Генерального инспектората карабинеров Молдовы.
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Sputnik / Miroslav Rotari
Бойцы спецподразделения выполняют задачу по повседневному поддержанию общественного порядка. В компетенцию батальона входит и борьба с терроризмом.
Каждый день личный состав батальона Scorpion отрабатывает необходимые для несения службы умения и навыки. Смотрите в эксклюзивном видео Sputnik, как тренируются эти крепкие и мужественные парни.
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