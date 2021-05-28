Видео: в России приступили к вакцинации животных от COVID-19

О начале прививочного процесса от коронавируса для животных сообщила Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).

В нескольких регионах началась вакцинация препаратом "Карнивак-Ков".

По данным Россельхознадзора, две дозы вакцины "Карнивак-Ков" стоят около 500 рублей (6,81 доллара или 5,58 евро) и обеспечивают защиту от коронавируса на шесть месяцев.

Препарат разработали в Федеральном центре охраны здоровья животных. Он предназначен для пушных зверей, собак и кошек. По данным создателей, антитела к коронавирусу вырабатываются у 100% привитых животных.

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