Видео: Молдова после ковида – как жители Кишинева открывают свои лица

На улицах столицы все меньше людей в масках: после принятых территориальной комиссией послаблений, а именно - частичной отмены масочного режима - кишиневцы стали чувствовать себя свободнее.

Согласно последнему решению чрезвычайной комиссии общественного здоровья муниципия Кишинев, в столице теперь "желтый", а не "оранжевый" код COVID-опасности.

В связи с этим в городе частично отменили масочный режим. Теперь ношение маски обязательно в закрытых помещениях, общественном транспорте, а также на улице лишь в тех местах, где наблюдается большое скопление людей.

С момента вступления в силу новых постановлений комиссии кишиневцам разрешено снимать защитную маску и в парках.

Кроме того, способствует быстрому возвращению к допандемийному ритму жизни и активное участие кишиневцев в марафоне вакцинации, объявленном властями. Привиться от коронавируса можно в Дворце Республики, Муниципальном Центре вакцинации, а также в мобильных пунктах, курсирующих по городу (в автобусе и троллейбусе).

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