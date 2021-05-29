Видео: прошла первая за год церемония развода караулов Президентского полка

В 2020 году из-за эпидемиологической ситуации разводы караулов не проводились, а субботняя церемония стала первой в 2021 году.
Торжественный марш прошел под музыкальное сопровождение Президентского оркестра.
Как уточнили в центре по связям с общественностью ФСО России, нынешняя программа церемонии развода пеших и конных караулов в 2021 году принципиально не отличается от программы 2019-го.
Соответствующая церемония проходит в Москве с 2004 года.
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