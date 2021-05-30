Видео: белорусский ветеринар лечит животных с тяжелейшими травмами

Десятки братьев наших меньших, у которых были серьезнейшие повреждения, спас за годы своей Жульпа. Среди них и мелкие грызуны, и крупные косули. Они получали травмы, попадая под поезда и машины, застревали в клетках, падали в колодцы. Павел с самого детства мечтал помогать людям и животным, а теперь признается, что выбранная профессия делает его "самым счастливым человеком". Подробности – в видео.

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