Видео: белорусский ветеринар лечит животных с тяжелейшими травмами

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Ветеринар Павел Жульпа из Белоруссии — единственный врач в своей стране, который ставит протезы животным. Смотрите видео.
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Смотрите на видео, как прошла церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка на Соборной площади Московского Кремля.
О начале прививочного процесса от коронавируса для животных сообщила Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).
На улицах столицы все меньше людей в масках: после принятых территориальной комиссией послаблений, а именно - частичной отмены масочного режима - кишиневцы стали чувствовать себя свободнее.
Смотрите в видео Sputnik, чем в теории может завершиться противостояние боевых летательных машин России и Америки.
Хотя последние статистические данные показывают, что количество новых случаев заражения COVID-19 сокращается, эти цифры фактически не отражают реальную эпидемиологическую ситуацию в стране. Так считает эксперт в области общественного здоровья Алла Токарчук.
Британский таблоид написал, что британский профессор и норвежский вирусолог якобы заявили после проведенного исследования, что нашли доказательства лабораторного происхождения коронавируса SARS-CoV-2.
Представители районной больницы Оргеева заявляют, что после выписки последнего пациента, инфицированного COVID-19, учреждение возвращается к своей деятельности до пандемии.
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