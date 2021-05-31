Видео: полиция проверяет самолет Ryanair после внеплановой посадки в Берлине

Полицейские машины и другие службы экстренной помощи были замечены при осмотре самолета Ryanair после его внеплановой посадки в берлинском аэропорту BER в понедельник. Сообщается, что перед посадкой лайнер летел из Дублина в Краков.

Проверка багажных сумок производилась с помощью специально обученных служебных собак.

Как сообщили РИА Новости в аэропорту BER, самолет Ryanair, следовавший из Дублина в Краков, был вынужден в воскресенье около 20.00 (21.00 по кишиневскому времени) сесть в Берлине, после того как экипаж получил предупреждение от диспетчеров из Германии о "возможной угрозе безопасности" на борту судна. Федеральная полиция ФРГ провела обыски на борту, пассажиры около 4.00 (5.00 по Кишиневу) смогли вылететь по маршруту на другом лайнере, предоставленном авиакомпанией.

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