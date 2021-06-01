Видео: неукротимая сила – на Енисее начался ледоход

В городе Дудинке Красноярского края от ледяных оков освобождается могучий Енисей. Из-за аномального тепла в нынешнем году ледоход начался раньше на целый месяц.

Огромные глыбы льда начали движение и направляются к Енисейскому заливу, кадры были засняты с дрона в минувшую субботу.

Стоит ли говорить, что местные жители вооружаются смартфонами, видео- и фотокамерами, чтобы не пропустить грандиозное зрелище. У берега, где мини-айсберги формируют удивительных форм фигуры, заветные кадры ловят самые отважные блогеры.

Учитывая это, пресс-служба администрации Таймыра выступила с обращением к населению, призвав людей соблюдать правила безопасности во время ледохода.

Так, запрещено переправляться через реку, измерять глубину, подходить близко к акватории в местах затора льда, стоять на обрывистом берегу, отталкивать, ходить и кататься на льдинах.

Самые яркие кадры ледохода - в нашем видео.

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