Видео: дерзкое нападение в департаменте здравоохранения Берлина

Поиски нападавшего не увенчались успехом. До сих пор не установлена личность злоумышленника и место, где он может скрываться.

В Германии неизвестный совершил нападение на солдата, который работал в кризисной команде по борьбе с коронавирусом. Злоумышленник проник в здание Департаменте здравоохранения Берлина на Ораниенштрассе и напал на солдата.

По словам представителя полиции Тило Каблитца, неизвестный проник в здание в 16.30 во вторник, приблизился к жертве сзади и совершил дерзкое нападение. После происшествия неизвестный скрылся в неизвестном направлении.

Сотрудников администрации оповестили об инциденте по электронной почте и по SMS, а также предупредили, чтобы они не покидали свои кабинеты.

Район возле здания был оцеплен. Сенатор по вопросам здравоохранения Дилек Калайчи был вынужден прервать рабочую встречу для того, чтобы отправиться на место происшествия.

Поиски преступника продолжались до позднего вечера, однако они не принесли успеха. В целях безопасности здание Департамента здравоохранения проверили с помощью собак-саперов.

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