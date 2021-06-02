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Видео: от стрельбы до пожара - ЧП в Калифорнии

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Sputnik Молдова
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В городе Агуа-Дульсе (штат Калифорния) разыгралась настоящая драма с участием пожарных и спецтехники.

Все произошло на участке одного из пожарных управлений округа Лос-Анджелес: один из огнеборцев по невыясненным пока обстоятельствам открыл стрельбу. 

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© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
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После этого он покинул часть и забаррикадировался у себя дома. Позже в здании возник пожар, спасателям пришлось задействовать вертолет для борьбы с огнем.

Сообщается, что в доме обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением в голову. Однако это не единственная жертва: в ходе перестрелки погиб пожарный, его коллега получил ранения.

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