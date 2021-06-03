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Видео: пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Тегеране

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По словам главы антикризисного управления Тегерана Мансура Дараджати, "топливо в трубах должно сгореть, чтобы полностью потушить пожар".

Как минимум одиннадцать человек пострадали в результате пожара на тегеранском нефтеперерабатывающем заводе, передает РИА Новости

На место происшествия были отправлены службы скорой помощи, пожарные.

USA: Emergency services tackle fire at property near Santa Clarita shooting site
© Ruptly
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"На данный момент из-за пожара пострадали одиннадцать человек. Четверо из них были отправлены больницы, а семь получили медицинскую помощь на месте", - заявил Сабериан.

По словам главы антикризисного управления Тегерана Мансура Дараджати, "топливо в трубах должно сгореть, чтобы полностью потушить пожар".

Пожар на одной из аварийных линий газа НПЗ в Тегеране начался в среду. Глава по общественным связям НПЗ Шакер Хафаи заявил, что его причиной не был саботаж. В связи с пожаром на нефтеперерабатывающем заводе будет возбуждено уголовное дело.

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