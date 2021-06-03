Видео: новый штамм COVID-19 стал причиной отмены рейсов в Китае

Сотни рейсов были отменены в международном аэропорту Гуанчжоу Байюнь в связи с недавней вспышкой нового варианта коронавируса, который Всемирная организация здравоохранения назвала "Дельта".

Начиная с воскресенья пассажиры должны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, если они хотят путешествовать самолетами, поездами или автобусами, в противном случае им не разрешат посадку.

Напоминания для пассажиров о необходимости иметь при себе отрицательные результаты теста на COVID разместили у входа в терминал и на стойке регистрации.

Однако не только вирус стал причиной отмены рейсов: судя по сообщениям на дисплеях в аэропорту, вылететь пассажиры не смогли из-за плохой погоды.

В понедельник в Поднебесной было зафиксировано 23 случая COVID Delta, во вторник - еще 11. Власти страны предпринимают серьезные меры предосторожности для борьбы со вспышкой нового штамма, который врачи называют более заразным, чем предыдущие варианты.

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