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Видео: новый штамм COVID-19 стал причиной отмены рейсов в Китае

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Sputnik Молдова
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Сотни рейсов были отменены в международном аэропорту Гуанчжоу Байюнь в связи с недавней вспышкой нового варианта коронавируса, который Всемирная организация здравоохранения назвала "Дельта".

Начиная с воскресенья пассажиры должны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, если они хотят путешествовать самолетами, поездами или автобусами, в противном случае им не разрешат посадку.

Неглубокие могилы на песчаном берегу Ганга людей, умерших от коронавируса, Индия
© REUTERS / Ritesh Shukla
Приют для погибших от COVID на песчаном берегу Ганга в Индии
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Напоминания для пассажиров о необходимости иметь при себе отрицательные результаты теста на COVID разместили у входа в терминал и на стойке регистрации.

Однако не только вирус стал причиной отмены рейсов: судя по сообщениям на дисплеях в аэропорту, вылететь пассажиры не смогли из-за плохой погоды. 

В понедельник в Поднебесной было зафиксировано 23 случая COVID Delta, во вторник - еще 11. Власти страны предпринимают серьезные меры предосторожности для борьбы со вспышкой нового штамма, который врачи называют более заразным, чем предыдущие варианты.

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