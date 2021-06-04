Владимир Путин выступает на ПМЭФ

Российский лидер Владимир Путин выступает на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Запланирована дискуссия президента с бизнесменами и инвесторами. В рамках форума также ожидается большой разговор Путина с ведущими журналистами мировых информационных агентств.

ПМЭФ в этом году пройдет 2-5 июня. Как сообщил ранее Росконгресс, пленарное заседание форума состоится 4 июня с очным участием Путина. Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц и эмир Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани примут участие в пленарной сессии дистанционно.

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