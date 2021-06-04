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Видео: пожар в люксовом отеле Мадрида: сотни людей эвакуированы

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Причина возгорания пока не установлена. Столб густого черного дыма был виден во многих частях испанской столицы.

На севере Мадрида загорелся четырехзвездочный отель Nuevo Madrid. Как пишут местные издания, столб густого дыма был виден во многих частях испанской столицы.

Iran: Massive fire erupts at Tehran refinery
© Ruptly
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По данным властей, на место прибыли 15 пожарных расчетов, машин скорой помощи и полиции.

Из здания были эвакуированы несколько сотен человек, в результате происшествия никто не пострадал.

Пресс-секретарь мадридской пожарной службы Фернандо Мунилья сообщил, что пламя на крыше отеля удалось быстро потушить. Причина возникновения возгорания пока не установлена.

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