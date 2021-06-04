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Видео: жители столицы Судана требуют справедливости для жертв палачей

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Антиправительственный митинг провели в четверг жители столицы Судана Хартума, они требовали правосудия в отношении протестующих, убитых после свержения президента Омара аль-Башира.

Тысячи демонстрантов вышли на улицы Хартума, чтобы потребовать справедливости для 128 участников акций протеста, которые были жестоко убиты 3 июня 2019 года в результате свержения президента Омара аль-Башира в ходе военного переворота.

Нож
© Sputnik / Mihai Caraus
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В руках простестующие несли фотографии жертв резни, которая развернулась во время подавления протестов военными два года назад. По имеющимся на сегодняшний день сведениям, участники Переходного военного совета применили огнестрельное оружие и слезоточивый газ к демонстрантам, в результате сотни человек погибли, еще несколько сотен были подвергнуты насилию. Тела убитых бросили в Нил.

Люди разочарованы затянувшимся расследованием, проводимым адвокатом по правам человека Набилем Адибом, который был назначен переходным военно-гражданским правительством для расследования действий сил безопасности, разогнавших с применением жестких мер мирную продемократическую сидячую забастовку в Хартуме в 2019 году.

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