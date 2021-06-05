Видео: токсичная пена на реке Тейте в Сан-Паулу

Токсичные отходы превратились в грязную пену, которая угрожает здоровью местных жителей и ухудшает экологическую обстановку.

Настоящая экологическая катастрофа в бразильском городе Сан-Паулу. Уровень реки Тейте в Сан-Паулу резко снизился, что привело к повышению концентрации опасных веществ в воде.

По данным Службы гражданской обороны Бразилии, средний дневной поток составляет от 150 до 180 кубических метров (от 39 625 до 47 550 галлонов). В понедельник речной сток составил 59 кубических метров (15 586 жидких галлонов).

Токсичные отходы превратились в грязную пену, которая угрожает здоровью местных жителей и ухудшает экологическую обстановку.

По оценкам местных экспертов, причиной образования токсичной пены стали плохо регулируемые отходы огромного города Сан-Паулу.

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