День детей в Кишиневе: разрисованный троллейбус, концерты и выставки - видео

Смотрите в видео Sputnik Молдова, как в Кишиневе проходили праздничные мероприятия, приуроченные к Международному дню защиты детей.

В Кишиневе 5 июня отметили Международный день защиты детей. Праздник перенесли на субботу, потому что 1 июня в столице шел дождь.

Праздничная программу для детей была подготовлена в каждом столичном секторе. На центральной площади Кишинева организовали необычное занятие – у любого ребенка была возможность нарисовать что-то на специально выделенном для этих целей троллейбусе. А в другом экскурсионном троллейбусе малышам рассказали о самых важных туристических достопримечательностях города.

В каждом секторе столицы для детей организовали концерты, развлекательные мероприятия и выставки.

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