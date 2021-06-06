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Вкусно и традиционно: что можно найти на ярмарке в Кишиневе

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Sputnik Молдова
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Наливные яблочки, "ядра – чистый изумруд" и медовые реки: смотрите в видео Sputnik Молдова, как проходит ярмарка отечественных производителей.

В столичном парке "Алунелул" в эти выходные проходит ярмарка местных производителей, где можно найти товары на любой вкус, – от сезонных овощей и фруктов до изделий ручной работы – традиционной керамики и даже декоративных предметов.

В ярмарке принимают участие десятки отечественных производителей из разных уголков страны. Спрос есть – посетителей много.

"Сезонные фрукты и овощи, пчелиный мед, сыры, выпечка, сласти, колбасы, вина и многие другие продукты можно найти на ярмарке", – рассказала Sputnik организатор подобных мероприятий Диана Круду.

По ее словам, ярмарка проводится с соблюдением всех противоэпидемиологических мер. Ранее она заявляла о том, что подобные мероприятия необходимо организовывать как можно чаще в разных населенных пунктах страны. По ее мнению, должны быть и сельскохозяйственные рынки, где продаются продукты и товары исключительно отечественного производства.

В следующий раз ярмарка пройдет на этом же месте 19-20 июня.

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