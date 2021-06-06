Видео: сильный пожар недалеко от Тбилиси - загорелся автомобильный терминал

Сильный пожар возник на территории терминала по оформлению автомобилей недалеко от Тбилиси. Смотрите видео с места ЧП.

Масштабный пожар вспыхнул в воскресенье в грузинском городе Рустави в 25 километрах от Тбилиси. На место возгорания было направлено восемь бригад пожарных Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, которые в течение 40 минут пытались потушить огонь, передает Sputnik Грузия.

По предварительной информации, сгорело 12 автомобилей. Причины возгорания неизвестны, предположительно, всему виной стала неисправная электропроводка. К концу дня специалисты должны подсчитать нанесенный ущерб. В результате пожара никто из людей не пострадал.

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