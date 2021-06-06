Скандал с ЦИК, угрозы аграриев и 600 миллионов: итоги недели в Молдове в видео

В ролике Sputnik Молдова мы традиционно рассказываем о самых важных и ярких событиях и заявлениях минувшей семидневки.

Прошедшая неделя в Молдове выдалась довольно насыщенной на события и заявления.

Состоялся первый после двухлетней паузы визит в Молдову представителей посредников и наблюдателей в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию. До конца этого года миссией ОБСЕ в Молдове будет организовано заседание совместных экспертных рабочих групп на выездном мероприятии в Баварии. Об этом говорится в совместном заявлении посредников и наблюдателей формата "5+2". Они также приветствовали в этом отношении готовность Кишинева и Тирасполя работать над проведением ориентированной на результат встречи в формате "5+2" в Стокгольме этой осенью.

Участники формата "5+2" приняли совместное заявление по приднестровскому урегулированию>>>

Европейская комиссия одобрила на этой неделе план экономического восстановления для Молдовы в размере 600 миллионов евро. План устанавливает программу интервенций и инвестиций, которая будет реализована в период 2021-2024 годов. Он сосредоточен на пяти основных направлениях. Области, в которые намерен инвестировать деньги ЕС, это управление государственными финансами и экономическое руководство, конкурентоспособная экономика, торговля, инфраструктура, образование и занятость на рынке труда, реформа юстиции.

Средства будут предложены европейскими властями на строгих условиях, которые согласованы властями Молдовы с ЕС, сообщила в Facebook президент Молдовы Майя Санду.

На досрочных парламентских выборах, намеченных в Молдове на 11 июля, откроют 139 избирательных участков за границей. Решение приняли члены Центральной избирательной комиссии республики в субботу.

Президент Молдовы Майя Санду раскритиковала решение Центризбиркома, посчитав, что этого недостаточно. По ее мнению, "решение ЦИК – это издевательство над сотнями тысяч граждан, которые желают проголосовать, и вызывающее нарушение закона". Несогласие с ЦИК выразила и пропрезидентская партия PAS. Лидер партии "Платформа DA" Андрей Нэстасе заявил, что руководимое им политформирование намерено опротестовать это решение комиссии.

"ЦИК не принимает решения в угоду кому-либо или популистские решения", – отметил секретарь ЦИК Максим Лебединский, отметив, что "текущие действия – это не что иное, как давление на членов ЦИК и недопустимое вмешательство в их работу".

К слову, в рамках выборов в Молдове в 2020 году было также открыто 139 участков для голосования за границей.

События непростой недели – в одном видео.

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