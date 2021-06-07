Видео: в Венгрии протестуют против строительства китайского университета

Тысячи протестующих собрались перед зданием парламента Будапешта, чтобы выразить протест строительству китайского университетского городка в столице Венгрии.

В Будапеште тысячи людей вышли на улицы в субботу, 5 июня, протестуя против строительства филиала шанхайского Университета Фудань в Венгрии. Демонстранты недовольны политикой премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, направленной на сближение с Китаем. Демонстранты несли плакаты, на которых было написано "Нет Фуданю!"

СМИ сообщают, что среди лидеров протеста – мэр Будапешта Гергей Карачонь, которого называют одним из возможных главных соперников действующего премьер-министра Виктора Орбана на грядущих выборах. Карачонь обратился к демонстрантам со сцены.

Кампус стоимостью 1,5 миллиарда евро (1,8 миллиарда долларов) станет расширением базирующегося в Шанхае университета Фудань и будет построен на месте, которое ранее планировалось использовать для строительства жилья для студентов.

Правительство заявляет, что кампус обеспечит высококачественное образование для местных и иностранных студентов.

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