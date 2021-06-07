Видео: во Франции прошло авиашоу в честь годовщины высадки в Нормандии

Во Франции в воскресенье, 6 июня, прошли мероприятия по случаю 77-й годовщины высадки войск союзников в Нормандии.

Авиашоу с участием летчиков пилотажной группы "Патруль де Франс" состоялось в честь 77-й годовщины высадки в Нормандии в воскресенье.

Пилоты пролегал над площадью города Вер-сюр-Мер, где проходило торжественное открытие мемориала военнослужащим, погибшим при проведении военной операции в 1944 году.

Группа летчиков также пролетела над побережьем французской коммуны, раскрасив небо в цвета национального флага.

Второй год подряд из-за ограничений в связи с пандемией COVID-19 наблюдать за шоу смогли не все желающие. Во время мероприятия также действовали правила социального дистанцирования.

Смотрите на видео, как проходило красочное авиашоу.

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