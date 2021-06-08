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Видео: Путин - о преследовании российских журналистов за рубежом

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Видео: Путин - о преследовании российских журналистов за рубежом
По оценке Владимира Путина, в России журналисты могут свободно вести любые дискуссии, в том числе и по политическим вопросам.
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PT1M40S
2021-06-08T14:51Z

По оценке Владимира Путина, в России журналисты могут свободно вести любые дискуссии, в том числе и по политическим вопросам.

В ходе Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин ответил на вопрос Главного исполнительного директора германского агентства печати Петера Кропша.

Президент РФ В. Путин принял участие в пленарном заседании ПЭМФ-2021
© Sputnik / Vladimir Smirnov
Путин обратил внимание на давление на российских журналистов за границей

Журналист спросил о деятельности СМИ в РФ и присвоении некоторым изданиям статуса иностранного агента. Российский лидер подчеркнул, что любые СМИ имеют возможность открыто и в рамках закона работать в стране и свободно высказывать свою позицию. Также Путин сравнил ситуацию со свободой слова на Западе и в России. По его оценке, в РФ журналисты могут свободно вести любые дискуссии, в том числе и по политическим вопросам. Однако российский президент заметил, что в странах Запада обстановка со свободой слова, наоборот, находится в плачевном состоянии, и в качестве примера привел ситуацию с давлением и преследованием российских журналистов и СМИ.

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