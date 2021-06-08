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Видео: брошены и забыты – сотни лодок мигрантов хранятся на складе в Дувре

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С начала 2021 года уже 500 мигрантов пересекли пролив Ла-Манш, пытаясь попасть в Великобританию, тогда как за первые месяцы 2020 года их было всего 279.

Сотни лодок, на которых мигранты пытались незаконно попасть на территорию Великобритании, собраны и хранятся на складе в Дувре.

Чемоданы
© Pixabay / tookapic
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Все эти лодки, шлюпки и байдарки были конфискованы британскими пограничными войсками и уже больше года находятся на этом складе в качестве вещественных доказательств незаконного пересечения границы или контрабанды.

По данным Министерства внутренних дел Британии, в прошлую пятницу на четырех лодках прибыло 83 человека, а накануне - 201. Всего же с начала 2021 года уже 500 мигрантов пересекли пролив Ла-Манш, пытаясь попасть в Великобританию, тогда как за первые месяцы 2020 года их было всего 279.

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