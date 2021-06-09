Видео: парк в огне – в Барселоне потушили масштабный лесной пожар

Сообщение о пожаре в парковой зоне Коллсерола в районе Барселоны поступило спасателям во вторник во второй половине дня.

Площадь возгорания составила примерно 10 гектаров, однако пожарным удалось оперативно локализовать и потушить огонь. Некоторые трудности возникли из-за того, что через эту лесную местность проходят линии электропередачи, что усложнило работу вертолетов, которые сбрасывали тонны воды на горящую растительность.

По словам спасателей, пожар начался в нижней части гор, менее чем в 100 метрах от ближайших домов, и из-за сильного ветра распространился к вершине.

В борьбе со стихией были задействованы 15 пожарных расчетов Барселоны и 11 подразделений женералитета, два вертолета, четыре самолета наблюдения, а также сотрудники местной полиции, которой и предстоит установить причины возникновения пожара.

В паровой зоне Коллсерола расположена в том числе телевизионная башня Torre de Collserola, которая возвышается на высоте 288 метров над городом. Общая площадь парка составляет 8465 га.

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