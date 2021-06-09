18:27 09 Июня 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.53
  • USD17.68
  • RUB0.24
  • RON4.37
  • UAH0.65
Поиск
Видео

Видео: парк в огне – в Барселоне потушили масштабный лесной пожар

Получить короткую ссылку
11 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Ruptly
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/06/09/35055679.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210609/35055773/video-park-v-ogne-v-barselone-potushili-masshtabnyy-lesnoy-pozhar.html

Пожарным Барселоны удалось оперативно ликвидировать возгорание, возникшее в крупнейшем городском парке Коллсерола.

Сообщение о пожаре в парковой зоне Коллсерола в районе Барселоны поступило спасателям во вторник во второй половине дня.

Spain: Huge fire at Madrid hotel affects several floors
© Ruptly
Пожар в отеле Мадрида: сотни людей эвакуированы

Площадь возгорания составила примерно 10 гектаров, однако пожарным удалось оперативно локализовать и потушить огонь. Некоторые трудности возникли из-за того, что через эту лесную местность проходят линии электропередачи, что усложнило работу вертолетов, которые сбрасывали тонны воды на горящую растительность.

По словам спасателей, пожар начался в нижней части гор, менее чем в 100 метрах от ближайших домов, и из-за сильного ветра распространился к вершине.

В борьбе со стихией были задействованы 15 пожарных расчетов Барселоны и 11 подразделений женералитета, два вертолета, четыре самолета наблюдения, а также сотрудники местной полиции, которой и предстоит установить причины возникновения пожара.

В паровой зоне Коллсерола расположена в том числе телевизионная башня Torre de Collserola, которая возвышается на высоте 288 метров над городом. Общая площадь парка составляет 8465 га.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Мультимедиа
Натали Портман
Фото: черный лебедь и Матильда: Натали Портман - 40
Netherlands: Police make raids after global sting operation using FBI-controlled messaging app
Видео: приложение для мафии – ФБР создало мессенджер для преступников
Сколько избирательных участков откроют на досрочных выборах в Молдове
Сколько участков откроют на выборах в парламент Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться